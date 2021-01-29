Собянин: больше половины жителей Москвы переболели коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больше половины жителей российской столицы переболели коронавирусом, пишет RT. По его словам, количество повторных заражений COVID-19 составляет менее 1%.

Собянин отметил, что гражданам, которые переболели коронавирусом не стоит торопиться с вакцинацией. По словам мэра Москвы, в этом нет никакого смысла.

Напомним, с 22 января власти столице России отменили действие ряда ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса: к привычному режиму работы вернулись музеи, библиотеки и выставочные залы. Заполняемость на культурно-досуговых, просветительских, спортивных и иных развлекательных мероприятиях увеличили до 50%.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

27 января мэрия Москвы разрешила барам и клубам работать по ночам. Также положение о переводе трети сотрудников столичных компаний на удаленку носит рекомендательный характер.



Татьяна Демина