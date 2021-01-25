Главное о коронавирусе на 25 января: фото «британского» штамма, более 25 млн случаев в США

Фото: John Minchillo / AP

Интерес к чтению

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19. Всего на 25 января в Татарстане зарегистрировано 15 538 случаев COVID-19.



Из них 2 — завозные, 85 — контактные, сообщили в Минздраве РТ. 32 человека госпитализировано, 55 получают лечение на дому.



Выздоровело за весь период 11 950 человек, в том числе 95 за минувшие сутки. Умерли за весь период 240 человек.

Казань вошла в десятку городов, где во время пандемии сильнее всего увеличился спрос на электронные книги. В целом по России спрос вырос в денежном выражении почти на 50%.



В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от COVID-19. Общее количество жертв коронавируса в республике достигло 240.



В Татарстане «Спутником V» привились уже 10 742 человека, из них вторую дозу получили 1 958 человек. В республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины (использовано 79,9%).

В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от COVID-19. Фото Максима Платонова

Фотография «британского» штамма

За последние сутки в России выявили 19 290 новых случаев коронавируса, выздоровели 19 003 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 738 690 человек, а выздоровевших — до 3 150 763 человек.



Зафиксировано 456 смертей за сутки. За весь период в России от коронавируса умерли 69 918 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 99,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 335 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 332 человека.

Разработчики первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» продолжат сотрудничать с Евросоюзом и англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca.



Египет сообщил о намерении зарегистрировать российскую вакцину. Помимо «Спутник V» страна планирует зарегистрировать также британский и китайский препараты.



В Венесуэле не выявили серьезных осложнений у добровольцев клинических испытаний «Спутник V».



Роспотребнадзор отчитался о стабильной ситуации по заболеваемости COVID-19 в школах. После возвращения школьников с каникул никаких инцидентов в образовательных организациях не было.



Минздрав РФ обратил внимание, что заболеваемость коронавирусом среди беременных выше, чем в среднем по популяции. При этом заболевание у них протекает так же, как у остальных людей.



Роспотребнадзор похвастался первым в мире фото «британского» штамма коронавируса. По данным ведомства, характерные для него мутации не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона».

Вице-президент Аргентины и экс-глава государства Кристина Фернандес де Киршнер привилась российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Уровни антител к коронавирусу у добровольцев, испытывающих вакцину «Спутник V», существенно не различаются у мужчин и у женщин, выяснили ученые.

В инструкции к вакцине «Спутник V» появилось новое предупреждение. Медики советуют не применять ее пациентам со злокачественными новообразованиями.

Власти Башкирии заявили о выходе на зимнее плато по заболеванию коронавирусом. На территории республики зарегистрировано 23 242 случая COVID-19.

Фото: Минздрав РФ

«Ковидный язык»

В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 99 195 630 человек, 2 129 418 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (25 124 954). На второй строчке — Индия (10 667 736), на третьей — Бразилия (8 844 577). Россия на четвертом месте (3 679 247, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 657 857).



Больше всего смертей зафиксировано в США (419 209). За ними следуют Бразилия (217 037), Индия (153 470), Мексика (149 614) и Великобритания (98 129).

В мире от коронавируса умерли уже свыше 2,11 млн человек. Суточный прирост составил 13 668 человек.



В США число заразившихся COVID-19 превысило 25 млн человек. Некоторые представители команды бывшего президента Дональда Трампа предположили, что рост заболеваемости может быть связан с инаугурацией Джозефа Байдена.



Власти США не располагают сведениями о том, сколько доз вакцины от нового коронавируса готовы к применению в стране.

Из-за пандемии COVID-19 Венецианский карнавал в этом году пройдет в онлайн-формате. Проведение фестиваля перенесли на 6—7 и 11—16 февраля.



Фото: ru.wikipedia.org/Garonzi Stefania

Британские ученые рассказали о новом симптоме — «ковидном языке». У человека, заболевшего COVID-19, наблюдаются опухание языка, небольшие белые или красные прыщи на нем и «странные» язвы во рту.



Власти Новой Зеландии заявили о первом за два месяца случае передачи коронавируса в стране. Медики выяснили, что симптомы проявились у 56-летней женщины, прилетевший в Новую Зеландию из Испании уже после прохождения карантина.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. У 67-летнего политика болезнь протекает в легкой форме.

Экс-президент Боливии и лидер социалистического движения страны Эво Моралес сообщил, что выписался из больницы после лечения от COVID-19.

Эквадор разрешил использование вакцины AstraZeneca. Планируется ввезти 56 млн доз препарата.

Кабмин Израиля постановил закрыть аэропорт Бен-Гурион с 26 по 31 января. Решение принято для борьбы с пандемией COVID-19.

В Словении выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Инфицированным оказался прибывший в страну из Бельгии гражданин непризнанного Косова.

Швеция временно запретила въезд из Норвегии из-за «британского» штамма коронавируса. Он будет действовать до 14 февраля.

Третья в Евросоюзе вакцина от коронавирусной инфекции получит разрешение на применение и будет выведена на рынок уже на следующей неделе. Речь, скорее всего, идет о препарате британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Евгений Калашников