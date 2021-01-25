В Венесуэле не выявили серьезных осложнений у добровольцев клинических испытаний «Спутник V»

Медики Венесуэлы не зарегистрировали серьезных осложнений у добровольцев клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил руководящий исследованиями в Венесуэле врач Алексис Гарсия Пиньера.



«Первую дозу получили более 200 добровольцев, два компонента — 40. Что касается осложнений, что является самым важным при испытаниях, то были выявлены только легкие осложнения: головная боль, гриппозное состояние или боль в месте укола», — приводит его слова ТАСС.

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Также медики сообщили, что не зарегистрировали случаи смерти добровольца. Таким образом, «результаты совпадают с тем, что можно найти в научных публикациях, и с результатами вакцинации в России и Аргентине».

Ранее сообщалось, что в Венесуэле зарегистрировали вакцину «Спутник V».