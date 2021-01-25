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В Венесуэле не выявили серьезных осложнений у добровольцев клинических испытаний «Спутник V»

06:33, 25.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Венесуэле не выявили серьезных осложнений у добровольцев клинических испытаний «Спутник V»
Фото: pixabay.com

Медики Венесуэлы не зарегистрировали серьезных осложнений у добровольцев клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил руководящий исследованиями в Венесуэле врач Алексис Гарсия Пиньера.

«Первую дозу получили более 200 добровольцев, два компонента — 40. Что касается осложнений, что является самым важным при испытаниях, то были выявлены только легкие осложнения: головная боль, гриппозное состояние или боль в месте укола», — приводит его слова ТАСС.

Фото: pxhere.com

Также медики сообщили, что не зарегистрировали случаи смерти добровольца. Таким образом, «результаты совпадают с тем, что можно найти в научных публикациях, и с результатами вакцинации в России и Аргентине».

Ранее сообщалось, что в Венесуэле зарегистрировали вакцину «Спутник V».

ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:21
    Думаю, что власти Венесуэлы спешат выводами и оценками о вакцине, что бы выслужится перед властями России. Надо ждать и наблюдать за пациентами кому сделали вакцину от короны до 6 месяцев.
    Пока ничего не известно и не понятно как она поведёт себя до конца неиспытанная и не проверенная вакцина в организме человека.
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