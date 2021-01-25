Минздрав: у беременных чаще встречается COVID-19

Фото: Инна Серова

Минздрав РФ обратил внимание, что заболеваемость коронавирусом среди беременных выше, чем в среднем по популяции. При этом заболевание у них протекает также, как у остальных людей.

«В настоящее время показано, что заболеваемость у беременных новой коронавирусной инфекцией (НКИ) COVID-19 значительно выше, чем в популяции. В целом у беременных клинические характеристики НКИ COVID-19 схожи с общей популяцией, часто наблюдается бессимптомное течение», — приводит ТАСС цитату из методических рекомендаций Минздрава РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 719 400 случаев заражения, умерли 69 462 человека.

Ранее ученые выяснили, чем коронавирус опасен для человеческих эмбрионов.

