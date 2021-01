Создатели «Спутника V» продолжат сотрудничество с Евросоюзом и AstraZeneca

Разработчики первой российской вакцины от коронавируса продолжат сотрудничать с Евросоюзом и англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca. Это необходимо, «чтобы обеспечить доступ к вакцине «Спутник V» и ее компонентам по всему миру».

«Только разнообразный набор вакцин может снизить технологические риски, а также риски в перебоях поставок», — говорится в официальном сообщении разработчиков «Спутника V» в Twitter.

