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Создатели «Спутника V» продолжат сотрудничество с Евросоюзом и AstraZeneca

18:23, 24.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Создатели «Спутника V» продолжат сотрудничество с Евросоюзом и AstraZeneca
Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Разработчики первой российской вакцины от коронавируса продолжат сотрудничать с Евросоюзом и англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca. Это необходимо, «чтобы обеспечить доступ к вакцине «Спутник V» и ее компонентам по всему миру».

«Только разнообразный набор вакцин может снизить технологические риски, а также риски в перебоях поставок», — говорится в официальном сообщении разработчиков «Спутника V» в Twitter.

Создатели российской вакцины также обратили внимание, что направлять в этом вопросе должна наука, а не политика.

В конце декабря директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что политический момент в сотрудничестве по созданию комбинированной вакцины от коронавируса совместно с РФПИ и AstraZeneca ушел на второй план.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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