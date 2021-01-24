Роспотребнадзор: ситуация по коронавирусу после каникул в школах стабильная

После возращения школьников с каникул ситуация по коронавирусу в российских школах остается стабильной. Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей также не зафиксировано, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В связи с ситуацией по COVID-19 все носят маски, обрабатывают руки, соблюдают дистанцию. Это позволяет снизить риски передачи всех респираторных вирусов», — рассказала «Российской газете» замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Она обратила, что мониторинг заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ среди школьников ведется еженедельно. Все изменения отслеживаются ведомством в режиме реального времени.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану на 13 января, в учебных заведениях республики с начала новой четверти не прибавилось новых случаев COVID-19.



Татьяна Демина