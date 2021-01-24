Британские ученые рассказали, как определить COVID-19 по языку

Национальная служба здравоохранения Великобритании выявила еще один признак коронавируса — «ковидный язык». У человека, заболевшего COVID-19, наблюдаются опухание языка, небольшие белые или красные прыщи на нем и «странные» язвы во рту.

При этом профессор Лондонского королевского колледжа Тим Спектор утверждает, что эти симптомы проявляются наиболее активно в первые три дня после заражения. Встречаются они у каждого пятого пациента с коронавирусом, пишет «Российская газета».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее британские дерматологи назвали три «кожных» признака, которые указывают на COVID-19.



Татьяна Демина