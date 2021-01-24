В Татарстане зарегистрировали 3 новых случая смерти от COVID-19

В Татарстане зарегистрировали еще 3 случая смерти от COVID-19, сообщает Минздрав РТ. Общее количество жертв коронавируса в республике достигло 240.



Умерли три мужчины 1939, 1950 и 1972 года рождения. Вирус идентифицирован результате патологоанатомической экспертизы.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в Татарстане официально выявили 86 заболевших коронавирусом. С начала пандемии в республике зафиксирован 15 451 случай COVID-19.



Татьяна Демина