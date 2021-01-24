Из-за коронавируса Венецианский карнавал пройдет в онлайн-формате

Из-за пандемии COVID-19 Венецианский карнавал в этом году пройдет в онлайн-формат. Доступ к виртуальной вечеринке будет осуществляться после регистрации. В прямом эфире участникам обеспечат доступ в разные комнаты развлечений в зависимости от возраста.

Коррективы внесены не только в формат проведения карнавала в Венеции, но и в его сроки, пишет «Российская газета». Онлайн-карнавал пройдет 6—7 и 11—16 февраля.

Фото: ru.wikipedia.org/Garonzi Stefania

Напомним, что в 2020 году Венецианский карнавал также был отменен из-за COVID-19.

Татьяна Демина