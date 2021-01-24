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Экономика

В США считают, что инаугурация Байдена могла привести к росту заболеваемости коронавирусом

19:26, 24.01.2021
В США считают, что инаугурация Байдена могла привести к росту заболеваемости коронавирусом
Фото: Michael Stokes / flickr.com

В США число заразившихся COVID-19 превысило 25 млн человек. Экс-координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что рост заболеваемости может быть связан с инаугурацией нового президента страны Джозефа Байдена.

«Когда вы собираете вместе 30 тыс. человек, вы знаете, что у них, скорее всего, заболевание проходит бессимптомно», — приводит ТАСС слова Биркс. По ее мнению, руководство страны протестировало на COVID-19 не всех военнослужащих, которые приняли участие в церемонии инаугурации.

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Отмечается, что командующий Национальной гвардией генерал Армии США Дэниел Хокансон, подтвердил, что 200 военных, задействованных в мероприятии, выявили коронавирус.

Напомним, демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США 20 января. Он стал 46-м главой государства.

Татьяна Демина
Экономика
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