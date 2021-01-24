Казань вошла в десятку городов, где во время пандемии увеличился спрос на электронные книги

Фото: Максим Платонов (архив)

В период пандемии коронавируса в России резко вырос книжный онлайн-рынок. В число городов, где пользователи активно покупали электронные книги, вошла и Казань, пишет RT.

По данным книжного сервиса «ЛитРес», с января по декабрь 2020 года спрос на цифровые издания на платформе Android вырос в денежном выражении почти на 50%. Также россияне стали чаще интересоваться аудиокнигами по саморазвитию и личностному росту. Спрос в этом сегменте вырос более чем на 40%.

Отмечается, что пик продаж книг в интернете пришелся на самоизоляцию — апрель и май прошлого года. Спрос стабилизировался летом, но в октябре вновь стал расти.

Фото: Максим Платонов (архив)

Популярностью в 2020 году у россиян пользовались любовные романы, фэнтези, книги по психологии, бизнесу, истории и классическая литература.

Активнее всего книги в интернете покупали жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Отметим, что по данным «Яндекс.Маркета», каждый пятый онлайн-покупатель из Казани находится в возрастной категории от 16 до 24 лет, а каждый третий казанец, делающий покупку онлайн, находится в возрасте от 25 до 34 лет.



Татьяна Демина