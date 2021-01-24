Египет зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Египет сообщил о намерении зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это произойдет в ближайшее время, заявила министр здравоохранения Хала Зайд.

Она обратила внимание, что Египет, помимо российской вакцины от COVID-19, планирует зарегистрировать также британскую и китайскую вакцины, пишет «РИА Новости».

Глава Минздрава сообщила, что власти страны заключили контракты на поставку «100 млн доз» различных вакцин от коронавируса. В понедельник в Египте стартует массовая вакцинация. Первыми прививку от COVID-19 получат медработники.

Фото: pixnio.com

Ранее сообщалось, что Венгрия закупит 2 млн доз вакцины «Спутник V». Власти страны уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной.



Татьяна Демина