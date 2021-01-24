В мире от коронавируса умерли свыше 2,11 млн человек

По данным Всемирной организации здравоохранения на 17:43 (мск) 24 января, в мире от коронавируса умерли 2 112 689 пациентов. Суточный прирост составил 13 668 человек, пишет ТАСС.

За сутки в мире подтвердилось более 577 тыс. случаев COVID-19. Общее количество инфицированных составило 97 464 094 человека.

Свыше 56% новых случаев коронавируса за прошедшие сутки зафиксировано в Северной и Южной Америке (323 950). На втором месте Европа (166 047), на третьем — Юго-Восточная Азия (29 198).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным федерального оперштаба, в России на 11:00 24 января официально зафиксировано 3 719 400 заболевших коронавирусом. Умерли 69 462 человека.



Татьяна Демина