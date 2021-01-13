Главное к утру: борьба за БСК, спасение беременной, тарифы на коммунальные услуги
«Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей на утро среды, 13 января:
- Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь 43-летней женщине, заболевшей тяжелой формой коронавируса во время второй беременности. Поражение легких составило более 50%, тромбоз, тяжелое состояние и показания для ИВЛ.
- Российская военная полиция получит мощные бронеавтомобили, созданные на базе КАМАЗа. Автомобили практически неуязвимы для мин, стрелкового оружия и осколков. Военные смогут эффективно передвигаться на них как в пределах страны, так и за рубежом.
- Казанский художник Рустам QBic нарисовал новый мурал на стене одного из производственных помещений в Курске. Работа была выполнена в рамках фестиваля «Newton. Курск».
- АО «Башкирская химия», выступающее ответчиком по делу о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над АО «Башкирская содовая компания» (БСК), обжаловало решение суда первой инстанции. В начале декабря суд по иску Генпрокуратуры РФ отменил приватизацию компании.
- В Татарстане с 1 января до 30 июня 2021 года тарифы на коммунальные услуги повышаться не будут. Тарифы не будут повышаться до 30 июня 2021 года, а по некоторым организациям могут быть снижены.
- В Дагестане 50 детей попали в больницу с признаками отравления. Самому старшему из них 13 лет, самому младшему — 2 года. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. У них наблюдается температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника. Предварительно, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, сообщили в Следкоме.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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