В Татарстане полгода не будут повышать тарифы на коммунальные услуги

В Татарстане с 1 января до 30 июня 2021 года тарифы на коммунальные услуги повышаться не будут. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

«Тарифы повышаться не будут ближайшие полгода — до 30 июня 2021 года, а по некоторым организациям могут быть со снижениями», — сообщили в ведомстве.

Фото: kt.tatarstan.ru

Индексация тарифов произойдет только 1 июля этого года.

В январе многие татарстанцы столкнулись с высокими платежами в квитанциях об оплате услуг ЖКУ. В Минстрое Татарстана объяснили это декабрьскими холодами.



Татьяна Леухина