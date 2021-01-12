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В Татарстане полгода не будут повышать тарифы на коммунальные услуги

19:43, 12.01.2021 1
В Татарстане полгода не будут повышать тарифы на коммунальные услуги
Фото: pixabay.com

В Татарстане с 1 января до 30 июня 2021 года тарифы на коммунальные услуги повышаться не будут. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

«Тарифы повышаться не будут ближайшие полгода — до 30 июня 2021 года, а по некоторым организациям могут быть со снижениями», — сообщили в ведомстве.

Фото: kt.tatarstan.ru

Индексация тарифов произойдет только 1 июля этого года.

В январе многие татарстанцы столкнулись с высокими платежами в квитанциях об оплате услуг ЖКУ. В Минстрое Татарстана объяснили это декабрьскими холодами.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:06
    Во всей России, тарифы не будут меняться до 1 июля 2021...
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