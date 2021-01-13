Казанский художник Рустам QBic представил новый мурал

Казанский художник Рустам QBic нарисовал новый мурал на стене одного из производственных помещений в Курске. Работа была выполнена в рамках фестиваля «Newton. Курск».



«Живя на этой планете, называемой «домом», рано или поздно мы берем ответственность на себя. Уже нет папы и мамы, которые решат все за тебя и встанут на защиту. Твои игры меняются с каждым годом и становятся все серьезнее. Важно, чтобы тебе нравилось то, что ты делаешь, и это приносило пользу», — написал художник.

Свой предыдущий мурал Рустам нарисовал в Магнитогорске. Граффити украсило стену многоэтажного дома.