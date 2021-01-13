Российская военная полиция получит бронеавтомобили на базе «КАМАЗа»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российская военная полиция получит мощные бронеавтомобили, созданные на базе «КАМАЗа». Автомобили практически неуязвимы для мин, стрелкового оружия и осколков. Военные смогут эффективно передвигаться на них как в пределах страны, так и за рубежом.

Бронеавтомобиль «Патруль» был создан на базе двухосного грузовика КАМАЗ-43502. Машина весит около 12 тонн и способна перевозить до десяти человек личного состава в полном снаряжении и с комплектом личного вооружения.

Броня автомобиля выдерживает попадание автоматных и пистолетных пуль, а также боеприпасов крупнокалиберных пулеметов. При необходимости «Патрули» могут разрушать баррикады и проламывать стены в постройках.

Кроме того, в бортах машины есть бойницы. Сама конструкция машины способна выдержать подрыв самодельного взрывного устройства, эквивалентного 5 кг тротила, пишут «Известия».

В начале декабря КАМАЗ представил отечественный смарт-электромобиль «Кама-1».



Татьяна Леухина