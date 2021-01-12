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Происшествия

В Дагестане количество отравившихся детей превысило 50

23:29, 12.01.2021
В Дагестане количество отравившихся детей превысило 50
Фото: realnoevremya.ru

В дагестанском Буйнакске количество детей, у которых наблюдаются признаки отравления, превысило 50. Об этом сообщает RT.

Ранее сообщалось, что самому старшему из них 13 лет, самому младшему — 2 года. Предварительно, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, сообщили в Следкоме.

Фото: kzn.ru

У детей наблюдается температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника.

Власти Буйнакска попросили жителей не пить воду из-под крана до получения результатов анализа.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть
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