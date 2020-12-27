Главное о коронавирусе на 27 декабря: старт вакцинации в Европе, спасение беременной в Нижнекамске

Застраховать жизнь от заболевания СOVID-19

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 106 новых случаев коронавируса. Всего на 27 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 890 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 637 человек, в том числе 20 за минувшие сутки. Умерли за весь период 182 человека.



В Нижнекамске врачи вылечили многодетную маму троих детей, которая заразилась коронавирусом во время четвертой беременности. Женщину госпитализировали в конце октября с поражением легких на 20%.



Фото: e-nkama.ru

Глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что благодаря пандемии коронавируса депутаты республиканского парламента сэкономили 3,93 млн бюджетных рублей. Это связано с тем, что народные избранники были вынуждены отменить большую часть командировок, в том числе зарубежных.



В Казани появились мошенники, предлагающие застраховать жизнь от заболевания коронавирусом. Стоимость такой «страховки» оценивается от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.



В управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили, что в Татарстане увеличилась доля коронавирусных пневмоний на 46%. При этом доля тяжелых случаев среди них уменьшилась на 33%.



Фарид Мухаметшин обратил внимание на то, что, несмотря на финансовые последствия пандемии коронавируса, все 40 республиканских социально направленных программ были успешно профинансированы.



Фото: tatarstan.ru

Еженедельный темп прироста случаев заболевания коронавирусом среди татарстанцев в декабре не превышает 0,8%.

В Татарстане заболеваемость коронавирусом у детей в восемь раз ниже, чем у взрослых. При этом выросла заболеваемость COVID-19 среди людей старше 65 лет — на 71%.



Из-за пандемии коронавируса традиционная елка главы Нижнекамского района Татарстана прошла в этом году на площади Лемаева на открытом воздухе.



Памятник героям, сражавшимся с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса, выздоровели 24 390 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 050 248 человек, а выздоровевших — до 2 450 829 человек.



Зафиксировано 552 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 54 778 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 89 млн тестов на коронавирус, в том числе 494 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 656 105 человек.



В Роспотребнадзоре сообщили, что на катках и горках необходимо соблюдать все меры предосторожности, несмотря на то, что риск заразиться COVID-19 во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях.

Фото: Олег Тихонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин расскажет сам, когда сделает прививку от COVID-19.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90% на лицах старше 60 лет. Клинические испытания показали ее полную безопасность для пожилых граждан.

В России планируют создать аналог препарата от коронавируса на моноклональных антителах, которым лечился президент США Дональд Трамп. Грант на разработку получил центр имени Гамалеи.



Россия стала четвертой страной в мире, где количество заболевших коронавирусом превысило 3 млн человек. В этот список входят также США, Индия и Бразилия.

Фото: Ринат Назметдинов

В Севастополе гендиректора госучреждения уволили за проведение корпоратива несмотря на их запрет в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса. В городе под запретом все массовые мероприятия.

В Махачкале на территории Дагестанского медуниверситета открыли памятник медработникам, погибшим в борьбе с распространением COVID-19. Подобным образом планируют увековечь память о подвиге врачей власти Мурманска.

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал верующих в новом году сделать прививку от коронавируса: «И тем, кто уже переболели, и в особенности, конечно, тем, кто еще не заболел».

Фото: pravmir.ru

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней»

В мире коронавирусом нового типа на 10:20 (мск) заразились 80 361 446 человек, 1 757 850 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (18 985 149). На второй строчке — Индия (10 187 850), на третьей — Бразилия (7 465 806). Россия на четвертом месте (2 992 123, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 607 688).



Больше всего смертей зафиксировано в США (331 916). За ними следуют Бразилия (190 795), Индия (147 622), Мексика (122 026) и Италия (71 620).



Власти Японии ввели временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран и регионов мира. Исключение будет сделано для японцев и иностранцев с долгосрочными визами.



Ученые из Южной Кореи выяснили, что коронавирус может распространяться по вентиляции в многоквартирных домах: первый положительный тест получили жители шестого этажа, потом вирус был выявлен у людей на других этажах. Все инфицированные заявили, что не контактировали друг с другом.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус предупредил, что «история говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней. Эпидемии — это факт».



Фото: aa.com.tr

Страны Европы приступили к вакцинации от коронавируса. Сделать прививку уже сегодня смогут жители Германии, Франции, Италии и Испании. К вакцинации приступят также в Греции, Австрии, Эстонии, Литве, Польше и Болгарии.



В Германии первую до начала официальной вакцинации прививку от коронавируса сделали 101-летней Эдит Квойцалле из города Хальберштадт. Вакцинировали также и других постояльцев дома престарелых, где проживает женщина.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ готова помочь Грузии с получением первых доз вакцины от коронавируса.

Власти Чехии ввели максимальный (пятый) уровень эпидемической угрозы из-за распространения коронавируса. Введен запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 5:00 по местному времени и выход из дома без неотложной необходимости.

Татьяна Демина