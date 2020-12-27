Из-за коронавируса елка главы Нижнекамского района РТ прошла на открытом воздухе

Из-за пандемии коронавируса традиционная елка главы Нижнекамского района Татарстана прошла в этом году на открытом воздухе на площади Лемаева.

В праздничном мероприятии приняли участие школьники-отличники, победители и призеры различных олимпиад и дети медработников, работающих с пациентами с COVID-19, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Фото: e-nkama.ru

Напомним, что традиционная республиканская елка в Татарстане прошла 25 декабря в «Татнефть Арене». С наступающим Новым годом участников праздника поздравил президент РТ Рустам Минниханов. Подробнее смотрите в фото и видеоматериале «Реального времени».



Татьяна Демина