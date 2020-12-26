В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом во время уличных гуляний

Фото: Илья Репин

Риск заразиться COVID-19 во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях. Но на катках и горках все равно соблюдать все меры предосторожности, рассказал заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Скопления людей вне помещения — нежелательны и потенциально опасны. Поэтому каткам, горкам, аттракционам и другим сооружениям нужно организовать работу так, чтобы скопления людей не было ни в пунктах проката, ни в раздевалках, ни в самих сооружениях, передает «РИА Новости».



Фото: Илья Репин

На прошлой неделе Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации для проведения новогодних каникул. В ведомстве посоветовали избегать мест массового скопления людей, больше гулять на свежем воздухе, заниматься активными видами спорта, правильно питаться.



Татьяна Леухина