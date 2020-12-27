В России планируют создать аналог препарата от коронавируса, которым лечился Трамп

В России планируют создать аналог препарата от коронавируса, которым лечился президент США Дональд Трамп. Грант на разработку получил центр имени Гамалеи, сообщает ТАСС.

«Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — рассказал о препарате глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, уже к осени или к концу 2021 года препарат, который разработает Центр, может дать положительные результаты.

Фото: wikimedia.org / Anythingyouwant

Напомним, что 2 октября Трамп сообщил, что вместе с с супругой Меланией Трамп заразился коронавирусом, а уже 11 ноября он впервые после заболевания выступил на публике.

В ноябре в США разрешили в экстренных случаях применять сыворотку из антител REGN-COV2, которой лечили Трампа.



Татьяна Демина