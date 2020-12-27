В Нижнекамске врачи спасли женщину, которая заболела COVID-19 во время четвертой беременности

В Нижнекамске врачи вылечили многодетную маму троих детей, которая заразилась коронавирусом во время четвертой беременности. Женщину госпитализировали в конце октября с 20%-ным поражением легких.

Несмотря на лечение, ее состояние только ухудшалось. Как вспоминает лечащий врач, состояние пациентки было стабильным, она получала все необходимые препараты.

«Но начался цитокиновый шторм — та самая катастрофа, которую мы боимся», — вспоминает специалист. Таким образом, по согласованию с Минздравом республики на 37-й неделе беременности было принято решение о кесаревом сечении. Это делалось для того, чтобы начать более агрессивную терапию.



Второго ноября для операции пациентку перевели в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах. Малыш, несмотря на то, что появился раньше срока, родился абсолютно здоровым весом 3040 граммов и ростом 52 сантиметра.

После женщину направили обратно в госпиталь на долечивание, ребенок остался в перинатальном центре. Однако пациентка вернулась с выраженной одышкой — компьютерная томография показала, что поражено уже 80% легких. Женщину сразу же перевели в реанимацию. Она провела в госпитале месяц, из него 13 дней — на аппарате искусственной вентиляции легких.

Фото: e-nkama.ru

Пациентку выписали в конце ноября, из скорой помощи до квартиры ее проводили под руки, женщина была еще очень слаба. Впервые взять на руки своего младшего сына она смогла только после двухнедельного карантина, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Осенью врачи РКБ Татарстана спасли жизнь беременной девушке, которая также заболела коронавирусом. Пациентка практически перестала дышать самостоятельно.



Татьяна Леухина