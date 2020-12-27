В ВОЗ предупредили, что человечество ожидают новые пандемии

Фото: скриншот видео YouTube

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус предупредил, что после коронавируса человечеству грозят новые пандемии: «История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней. Эпидемии — это факт».



В своем видеообращении к Международному дню противоэпидемической готовности глава ВОЗ отметил, что мир был не готов к пандемии COVID-19, поэтому людям следует усвоить уроки и быть готовыми к новым вспышкам заболеваний.

По словам Гебрейесуса, чтобы «унаследовать» безопасный и стабильный мир, человечеству и властям необходимо, во-первых, финансировать программы по мониторингу всевозможных чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий.



Во-вторых, следует уделить внимание координации работы систем здравоохранения, правительств и общества. В-третьих, прийти к единому подходу к заботе о человеческом здоровье.



В ноябре в ВОЗ заявили о выходе пандемии коронавируса за рамки чрезвычайной ситуации.



Татьяна Демина