В Европе началась вакцинация от коронавируса

Сразу несколько стран Европы приступают сегодня к вакцинации граждан от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса смогут жители Германии, Франции, Италии и Испания. К вакцинации приступят также в Греции, Австрии, Эстонии, Литве, Польше и Болгарии.

28 декабря к вакцинации населения планируют приступить власти Болгарии. 30 декабря прививку от коронавируса смогут сделать жители Ирландии.

Фото: mos.ru

Прививать европейцев от СOVID-19 будут первой одобренной вакциной от компаний Pfizer и BioNTech, сообщает «РИА Новости».

15 декабря в Минздраве РФ сообщили, что во всех регионах России приступили к вакцинации граждан от коронавируса.



Татьяна Демина