В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина против коронавируса
Президент России Владимир Путин расскажет сам, когда сделает прививку от COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он сообщит сам», — передает «РИА Новости» слова Пескова.
Сегодня в России одобрили вакцину от коронавируса «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») для применения у людей старше 60 лет. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцинация пожилых может начаться уже на этой неделе.
Напомним, во время пресс-конференции Владимиру Путину уже задавали вопрос о том, будет ли он делать прививку против коронавируса. Тогда он ответил, что до таких, как он, «вакцины не добрались».
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