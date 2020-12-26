В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина против коронавируса

Президент России Владимир Путин расскажет сам, когда сделает прививку от COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он сообщит сам», — передает «РИА Новости» слова Пескова.

Сегодня в России одобрили вакцину от коронавируса «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») для применения у людей старше 60 лет. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцинация пожилых может начаться уже на этой неделе.



Фото: twitter.com/sputnikvaccin

Напомним, во время пресс-конференции Владимиру Путину уже задавали вопрос о том, будет ли он делать прививку против коронавируса. Тогда он ответил, что до таких, как он, «вакцины не добрались».

Татьяна Леухина