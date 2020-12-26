В Казани появились мошенники, предлагающие застраховать жизнь от заболевания коронавирусом

В Казани появились мошенники, предлагающие застраховать жизнь от заболевания коронавирусом. О двух таких случаях рассказала пресс-служба МВД по РТ.

25 декабря в казанский отдел полиции «Восход» обратилась 74-летняя женщина, которая рассказала, что к ней домой пришли две незнакомые женщины, представились сотрудницами одной из больниц и предложили застраховать жизнь от заболевания коронавирусом. Стоимость «страховки» составила 30 тыс. рублей. Женщина поверила мошенницам и передала нужную сумму, но после разговора с родными поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Через несколько минут с подобным заявлением в полицию обратилась еще одна пенсионерка, у которой за такую же «страховку» взяли 15 тыс. рублей. Обе потерпевшие проживают в одном доме. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Фото: realnoevremya.ru

«Медицинские работники не ходят по домам и не занимаются страхованием жизни. Если к вам домой пришел незнакомец, то не стоит ему доверять. Сначала нужно попросить, чтобы он предоставил документ, доказывающий, что он работает в том или ином учреждении, и, позвонив туда, убедиться, что пришедший к вам гражданин на самом деле представляет ту или иную службу. Если вы все же впустили незнакомца в жилище, то ни в коем случае не оставляйте его одного. Он всегда должен находиться под вашим присмотром», — предупредили в МВД по РТ.

Ранее замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции ответил на вопрос «Реального времени» о том, как отличить мошенников от врачей, которые приходят на дом к больным коронавирусом или контактным: «Мне такие случаи неизвестны. Тем не менее всегда можно позвонить в поликлинику, если вдруг какие-то возникают вопросы, и удостовериться, что по этому адресу вышел врач и действительно ли вышел. Я думаю, что такой верификации вполне достаточно».