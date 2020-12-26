Ученые рассказали о неожиданном способе распространения коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

Ученые из Южной Кореи сообщили, что коронавирус может распространяться по вентиляции в многоквартирных домах. Поводом для исследования, которое опубликовано на портале Science Direct, стал случай в Сеуле — несколько семей на разных этажах жилого комплекса одновременно заболели COVID-19.



Первый положительный тест получили жители шестого этажа, потом вирус был выявлен у людей на других этажах. При этом все инфицированные заявили, что не контактировали друг с другом. В итоге ученые выяснили, что все квартиры были объединены общей системой вентиляции.

Ранее ученые выяснили, какие зубные пасты и ополаскиватели могут нейтрализовать коронавирус за две минуты.