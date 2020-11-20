Главное к утру: внедрение «Платона» в Татарстане, имя лауреата Букеровской премии, странная болезнь в Сенегале
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 20 ноября:
- Власти Татарстана не забыли о планах внедрить свою систему «Платон». В Госсовете РТ уже разработали проект закона, который позволит субъектам РФ вводить плату за проезд по региональным дорогам для большегрузов. Официально на рассмотрение Госсовета документ поступит после «нулевого чтения» в Госдуме.
- В соцсетях обсуждают фотографии, сделанные в онкодиспансере, расположенном на Сибирском тракте в Казани. Автор снимков возмутился очередью в раздевалку медучреждения, которая, как оказалось, находится в подвале. Посетителям приходится стоять в очереди на лестнице, чтобы оставить или забрать верхнюю одежду.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с COVID-19 в России постепенно ухудшается. При этом она уверена, резкого роста числа заболевших не наблюдается.
- Объявлен лауреат Букеровской премии. Им стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт. Его дебютный роман «Шагги Бейн» посвящен матери писателя, умершей от алкоголизма, когда ему было 16 лет. Книга рассказывает о взрослении юноши в Глазго 1980-х годов.
This year’s 2020 Booker Prize winner has been announced. Anyone read this? #BookerPrize pic.twitter.com/li85BexYeI— Chorlton Book Club (@LisMillington) November 19, 2020
- Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью в Сенегале. Пока ученые считают, что источник заражения находится в море. По данным местных СМИ, очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, которые находятся недалеко от столицы страны Дакара. Медики отмечают, что все заболевшие покрылись струпьями.
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