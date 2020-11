Лауреатом Букеровской премии стал писатель Дуглас Стюарт

В четверг объявлен лауреат Букеровской премии. Им стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт.

Его дебютный роман «Шагги Бейн» посвящен матери писателя, умершей от алкоголизма, когда ему было 16 лет. Книга рассказывает о взрослении юноши в Глазго 1980-х годов.

«Я всегда хотел быть писателем, так что это реализация мечты. Это изменило всю мою жизнь», — передает слова Стюарта «РИА Новости».

This year’s 2020 Booker Prize winner has been announced. Anyone read this? #BookerPrize pic.twitter.com/li85BexYeI