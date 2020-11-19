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Лауреатом Букеровской премии стал писатель Дуглас Стюарт

23:49, 19.11.2020
Лауреатом Букеровской премии стал писатель Дуглас Стюарт
Фото: скриншот

В четверг объявлен лауреат Букеровской премии. Им стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт.

Его дебютный роман «Шагги Бейн» посвящен матери писателя, умершей от алкоголизма, когда ему было 16 лет. Книга рассказывает о взрослении юноши в Глазго 1980-х годов.

«Я всегда хотел быть писателем, так что это реализация мечты. Это изменило всю мою жизнь», — передает слова Стюарта «РИА Новости».

В шорт-лист премии вошли также писатели Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте.

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