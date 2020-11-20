В Татарстане вновь подняли тему о региональном «Платоне»
Власти Татарстана не забыли о планах внедрить свою систему «Платон». В Госсовете РТ уже разработали проект закона, который позволит субъектам РФ вводить плату за проезд по региональным дорогам для большегрузов.
Об этом рассказал глава комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин, пишет «Коммерсантъ».
Официально на рассмотрение Госсовета документ поступит после «нулевого чтения» в Госдуме.
Напомним, что после появления системы «Платон», взимающей с большегрузов плату за проезд по федеральным трассам, в Татарстане уже говорили, что фуры стали чаще ездить по региональным дорогам. Предлагалось брать с них деньги за ущерб, причиняемый дорожному покрытию.ОбществоИнфраструктураБизнес Татарстан
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