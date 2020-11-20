В Татарстане вновь подняли тему о региональном «Платоне»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана не забыли о планах внедрить свою систему «Платон». В Госсовете РТ уже разработали проект закона, который позволит субъектам РФ вводить плату за проезд по региональным дорогам для большегрузов.

Об этом рассказал глава комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин, пишет «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Официально на рассмотрение Госсовета документ поступит после «нулевого чтения» в Госдуме.

Напомним, что после появления системы «Платон», взимающей с большегрузов плату за проезд по федеральным трассам, в Татарстане уже говорили, что фуры стали чаще ездить по региональным дорогам. Предлагалось брать с них деньги за ущерб, причиняемый дорожному покрытию.