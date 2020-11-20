В Сенегале сообщили о сотне заболевших неизвестной болезнью

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью в Сенегале. Пока ученые считают, что источник заражения находится в море.

По данным местных СМИ, очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, которые находятся недалеко от столицы страны Дакара.

Медики отмечают, что все заболевшие покрылись струпьями, передает «РИА Новости». Всех больных с похожими симптомами свозят на стадион в Рюфиске.

Местные власти проводят срочное совещание, на котором будут не только мэр Рюфиска и глава местной медслужбы, но и представители рыболовной отрасли.