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Глава Роспотребнадзора: ухудшение ситуации с коронавирусом в стране очевидно

21:16, 19.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Роспотребнадзора: ухудшение ситуации с коронавирусом в стране очевидно
Фото: government.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается. При этом она уверена, резкого роста числа заболевших не наблюдается.

«Ситуация, безусловно, напряженная, взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации. Но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», — передает RT слова Поповой, произнесенные в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, за прошлые сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса. С начала ноября в стране каждый день фиксируется около 20 тысяч заболевших.

ОбществоМедицина
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