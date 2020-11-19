Глава Роспотребнадзора: ухудшение ситуации с коронавирусом в стране очевидно

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается. При этом она уверена, резкого роста числа заболевших не наблюдается.

«Ситуация, безусловно, напряженная, взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации. Но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», — передает RT слова Поповой, произнесенные в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, за прошлые сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса. С начала ноября в стране каждый день фиксируется около 20 тысяч заболевших.

