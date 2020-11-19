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Казанцы жалуются на очередь в раздевалку республиканского онкодиспансера

22:48, 19.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Казанцы жалуются на очередь в раздевалку республиканского онкодиспансера
Фото: instagram.com/_vkazani_poimut_

В соцсетях стали обсуждать фотографии, сделанные в Республиканском онкодиспансере, расположенном на Сибирском тракте в Казани. Автор снимков возмутился очередью в раздевалку медучреждения.

Оказалось, что раздевалка в диспансере находится в подвале и посетителям приходится стоять в очереди на лестнице, чтобы оставить или забрать верхнюю одежду.

Фото: instagram.com/_vkazani_poimut_

Автор фото возмутился, что барам работать по ночам запрещено из-за опасности коронавируса, в то же время в медучреждении допускают такое скопление людей,

При этом довольно много пользователей не поняли, что возмущает очевидца: «А что по-вашему надо было больницам запретить работать? По-моему логично, что бары ограничивают, а больницы нет».

ОбществоМедицина Татарстан
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