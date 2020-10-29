Итоги дня: теракты во Франции, смерть мэра Уфы, обсуждение бюджета-2021 в Госсовете Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 29 октября:
- Во Франции произошло сразу несколько нападений с ножом. В Ницце мужчина зарезал трех человек, обезглавив одну из жертв. В Авиньоне полицейские застрелили мужчину, угрожавшего ножом прохожим. В Лионе задержали еще одного экстремиста, пытавшегося зайти с холодным оружием в трамвай. Еще одно нападение произошло в Джидде (Саудовская Аравия). Там легкое ранение получил охранник французского консульства. Французские власти объявили высший уровень террористической угрозы.
- Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер. Он заразился COVID-19 более 30 дней назад. В результате пневмонии и осложнений, вызванных коронавирусом, чиновник скончался. О его смерти рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. Только вчера он официально признал, что Мустафин находится в тяжелом состоянии.
- Также сегодня стало известно о смерти экс-председателя исполкома Курултая башкир Амира Ишемгулова. Летом он перенес коронавирус.
- В четверг президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт прокладке второй линии метро в Казани. При нем на будущей станции «Сахарова» запустили тоннелепроходческий комплекс до станции «Фучика».
- Госсовет Татарстана утвердил в первом чтении бюджет на 2021 год. Доходы республиканской казны будут почти на 3 млрд рублей ниже расходов. На этом же заседании утвердили в первом чтении и бюджет татарстанского отделения ФМС, который также будет дефицитным. Выступавший перед депутатами замминистра экономики РТ Олег Пелевин рассказал, что республика не будет устанавливать льготных налоговых ставок для предпринимателей, переходящих с ЕНВД на другие спецрежимы.
- Президент РФ Владимир Путин выступил по видеосвязи перед участниками форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». Глава государства пообещал, что второй раз Россия не уйдет на полный локдаун. В этот раз власти рассчитывают обойтись более щадящими мерами. Также президент не намерен отказываться от крупных инфраструктурных проектов, например платной трассы Москва — Казань. Путин предложил продлить отсрочку по налогам и сборам и анонсировал продление моратория на проверки бизнеса.
- Нефтяная ГК «Ядран-Ойл» депутата Госсовета Татарстана Ирека Салихова приобрела долю в заводе биополимеров «Биполь» ради диверсификации бизнеса. Предприятие выпускает различную продукцию, в том числе буровой крахмал для нефтяной промышленности и крахмальные клеи различного назначения. Ранее долей в 39,47% каждый владели Айзат Шаехов и Айназ Ахметзанова, еще 21,05% принадлежали ООО «Мензелинский хлебозавод».
- В Казани может появиться новая мечеть. Судя по документам мэрии, ООО «Капитал-Р» планирует возвести храм на улице Сеченова. Мечеть будет называться «Рауза», а имамом станет Ильяс Гимадов.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил создание опорного центра по подготовке специалистов в области цифровой экономики и IT на базе Университета Иннополис. На его финансирование в этом году направят более 550 млн рублей.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выразил мнение, что резкого роста цен на жилье в России не произойдет. Хуснуллин также считает, что необходимо увеличивать объем нового предложения жилья — это поможет строить жилье дешевле.
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила сегодня, что какого-то решения по закрытию заведений общепита на ночь в республике пока нет. Она подчеркнула, если такое решение будет принято, Роспотребнадзор его обнародует. В то же время официальный представитель казанского Кремля назвала «смешным и недальновидным» желание строить какие-либо планы на Новый год.
- В Казани снова будут доставлять продукты пожилым и людям на самоизоляции. Волонтеры будут доставлять заказы не чаще одного раза в неделю, поэтому принимаются только объемные заказы.
- Казанские феминистки из движения «ФемКызлар» опять попали в центр внимания после акции с девушкой в гробу перед отделением полиции. Активистки вновь пытались привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.
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