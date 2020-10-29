Мэр Уфы умер после заражения коронавирусом
Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер. Причиной смерти стали пневмония и осложнения после COVID-19.
Мустафин боролся с болезнью 35 дней, передает «Башинформ».
Накануне глава Башкирии Радий Хабиров признал, что градоначальник столицы республики заразился коронавирусом и состояние его тяжелое.
Ранее СМИ сообщали, что мэр Уфы заболел и госпитализирован в тяжелом состоянии. Появлялась даже информация, что чиновник отправлен в Москву, где находится в реанимации.
Напомним, Ульфат Мустафин стал мэром Уфы вскоре после назначения главой РБ Радия Хабирова. До этого он работал в структурах «Газпрома».ОбществоВластьМедицина Башкортостан
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