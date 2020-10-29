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Мэр Уфы умер после заражения коронавирусом

16:44, 29.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Мэр Уфы умер после заражения коронавирусом
Фото: ufacity.info

Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер. Причиной смерти стали пневмония и осложнения после COVID-19.

Мустафин боролся с болезнью 35 дней, передает «Башинформ».

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров признал, что градоначальник столицы республики заразился коронавирусом и состояние его тяжелое.

Ранее СМИ сообщали, что мэр Уфы заболел и госпитализирован в тяжелом состоянии. Появлялась даже информация, что чиновник отправлен в Москву, где находится в реанимации.

Напомним, Ульфат Мустафин стал мэром Уфы вскоре после назначения главой РБ Радия Хабирова. До этого он работал в структурах «Газпрома».

ОбществоВластьМедицина Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:06
    Соболезнуем.... Остался один только вопрос - почему во всех уфимских пабликах об этом писалось с утра, а официальная информация вышла только вечером? Зачем скрывали?
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