Россия не откажется от трассы М-12 Москва — Казань, несмотря на негативные факторы

Россия не станет отказываться от планов развития инфраструктуры, в том числе от платной трассы М-12, несмотря на сложности, возникающие в том числе из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».



Помимо М-12, которая станет частью коридора из Китая в Европу, не будут отменены и такие планы транспортной инфраструктуры, как развитие восточного полигона РЖД, железнодорожная инфраструктура юга и Центрального транспортного узла.

realnoevremya.ru (архив)

Президент выразил надежду на то, что некоторые планы удастся осуществить раньше намеченных сроков: «Я уже говорил, что мы выделили, например, в этом году дополнительно в общей сложности более 80 млрд рублей на эти цели. Мы будем и дальше реализовывать эти проекты».

Ранее сообщалось об обсуждении общественниками вариантов строительства трассы Москва — Казань.