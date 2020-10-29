Рядом с «Русско-немецкой Швейцарией» в Казани может появиться «именная» мечеть

Фото: Роман Хасаев

Мечеть у будущего парка

В Казани может появиться новая мечеть — это следует из постановления казанского исполкома, опубликованного сегодня в сборнике мэрии. Этим постановлением исполком предоставил казанскому ООО «Капитал-Р» разрешение на условно разрешенный вид использования — религиозное использование в зоне специального назначения.

Эти участки расположены в конце улицы Сеченова, на самом краю застройки — они примыкают к так называемой «Русско-немецкой Швейцарии», которая в будущем должна стать рекреационной территорией. Рядом с этими участками расположено административное здание из трех корпусов — там и находятся упомянутый «Капитал-Р» и объединенные общими учредителями «Капитал-Л» и «Капитал-М». Судя по всему, через эти компании осуществляется управление зданием. Их выручка за 2019 год в совокупности составила 27,1 млн рублей, чистая прибыль — около 7,85 млн рублей.

Эти участки расположены в конце улицы Сеченова, на самом краю застройки

Во всех трех компаниях доля в 75% принадлежит бизнесмену Ильнуру Вафину. В компании «Капитал-Р» соучредителем является некто Рауза Тухватуллина. В мае этого года она также вместе с еще несколькими людьми основала местную мусульманскую религиозную организацию «Приход мечети «Рауза».

Стоит отметить, что у еще не построенной мечети уже есть имам — в данных юрлица прихода им значится Ильяс Гимадов. Он также является совладельцем двух небольших компаний — ООО «Ханский дом» (строительство зданий) и ООО «Ханский двор» (торговля скобяными изделиями и лакокрасочными материалами).

Что в имени тебе моем?

«Реальному времени» удалось связаться с Ильнуром Вафиным. Он подтвердил, что запланировал строительство мечети на этих участках, хотя подробности о ней рассказывать не стал: «Планы были, но пока не все у нас получается. А без прихода там просто землю не переведешь».

В Духовном управлении мусульман Татарстана подтвердили, что приход мечети «Рауза» входит в состав ДУМ РТ. Фото Рината Назметдинова

Что касается имени мечети — Вафин ответил, что она, действительно, «может быть», названа в честь совладелицы бизнеса, хотя не стал рассказывать о ней подробности. «В честь вас можно построить мечеть, в честь меня — какая разница, кто этот человек?» — ответил он.

В Духовном управлении мусульман Татарстана «Реальному времени» подтвердили, что приход мечети «Рауза» входит в состав ДУМ РТ и управление согласовывало строительство мечети и участвует в ее возведении.

— В совпадении названия мечети и имени владелицы ООО «Капитал-Р» нет ничего предосудительного, поскольку имя Рауза имеет красивое значение. Такое название мечети вполне допустимо. В Республике Татарстан, в том числе в Казани, мечетей с именем в названии много. Например, мечеть «Нурулла», мечеть «Шамиль», мечеть «Ризван» и т. д., — добавил начальник юридического отдела ДУМ РТ Булат Хусаинов.

Александр Артемьев