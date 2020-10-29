Новости общества

15:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рядом с «Русско-немецкой Швейцарией» в Казани может появиться «именная» мечеть

14:32, 29.10.2020 7
Рядом с «Русско-немецкой Швейцарией» в Казани может появиться «именная» мечеть
Фото: Роман Хасаев

Мечеть у будущего парка

В Казани может появиться новая мечеть — это следует из постановления казанского исполкома, опубликованного сегодня в сборнике мэрии. Этим постановлением исполком предоставил казанскому ООО «Капитал-Р» разрешение на условно разрешенный вид использования — религиозное использование в зоне специального назначения.

Эти участки расположены в конце улицы Сеченова, на самом краю застройки — они примыкают к так называемой «Русско-немецкой Швейцарии», которая в будущем должна стать рекреационной территорией. Рядом с этими участками расположено административное здание из трех корпусов — там и находятся упомянутый «Капитал-Р» и объединенные общими учредителями «Капитал-Л» и «Капитал-М». Судя по всему, через эти компании осуществляется управление зданием. Их выручка за 2019 год в совокупности составила 27,1 млн рублей, чистая прибыль — около 7,85 млн рублей.

Эти участки расположены в конце улицы Сеченова, на самом краю застройки

Во всех трех компаниях доля в 75% принадлежит бизнесмену Ильнуру Вафину. В компании «Капитал-Р» соучредителем является некто Рауза Тухватуллина. В мае этого года она также вместе с еще несколькими людьми основала местную мусульманскую религиозную организацию «Приход мечети «Рауза».

Стоит отметить, что у еще не построенной мечети уже есть имам — в данных юрлица прихода им значится Ильяс Гимадов. Он также является совладельцем двух небольших компаний — ООО «Ханский дом» (строительство зданий) и ООО «Ханский двор» (торговля скобяными изделиями и лакокрасочными материалами).

Что в имени тебе моем?

«Реальному времени» удалось связаться с Ильнуром Вафиным. Он подтвердил, что запланировал строительство мечети на этих участках, хотя подробности о ней рассказывать не стал: «Планы были, но пока не все у нас получается. А без прихода там просто землю не переведешь».

В Духовном управлении мусульман Татарстана подтвердили, что приход мечети «Рауза» входит в состав ДУМ РТ. Фото Рината Назметдинова

Что касается имени мечети — Вафин ответил, что она, действительно, «может быть», названа в честь совладелицы бизнеса, хотя не стал рассказывать о ней подробности. «В честь вас можно построить мечеть, в честь меня — какая разница, кто этот человек?» — ответил он.

В Духовном управлении мусульман Татарстана «Реальному времени» подтвердили, что приход мечети «Рауза» входит в состав ДУМ РТ и управление согласовывало строительство мечети и участвует в ее возведении.

— В совпадении названия мечети и имени владелицы ООО «Капитал-Р» нет ничего предосудительного, поскольку имя Рауза имеет красивое значение. Такое название мечети вполне допустимо. В Республике Татарстан, в том числе в Казани, мечетей с именем в названии много. Например, мечеть «Нурулла», мечеть «Шамиль», мечеть «Ризван» и т. д., — добавил начальник юридического отдела ДУМ РТ Булат Хусаинов.

Александр Артемьев
Общество Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 14:37
    Альхамдулиллях
    Ответить
  • Анонимно 14:38
    Такое впечатление, что перед властями стоит задача построить мечеть на каждого жителя Казани.
    Ответить
  • Анонимно 14:44
    У нас такая прям нехватка мечетей...
    Ответить
    Анонимно 15:24
    Не на бюджетные же деньги строят.В России за счёт бюджета строят только церкви
    Ответить
  • Анонимно 15:18
    От скромности не помрёт, в честь себя мечети называть
    Ответить
  • Анонимно 15:28
    Я не пойму чем люди то недовольны??? Как я понял из статьи мечеть собирается строить инвестор на своей земле на свои средства какие проблемы господа? Да Бог им в помощь. Хотелось бы конечно чтобы люд православный на свои деньги храмы воздвигал.
    Ответить
  • Анонимно 15:46
    Это русско-немецкая Швейцария? Не татарская?! Тогда зачем там мечеть? Ни русским, ни русским немцам мечети не нужны. А есть ли там храм Русской Православной Церкви?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем