Госсовет Татарстана принял в первом чтении бюджет ТФОМС с дефицитом в 27 млн рублей

Фото: Инна Серова

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021-й и последующие два года утвердили сегодня депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении.

Прогнозируемый объем доходов бюджета фонда в 2021 году составил 59,17 млрд рублей, в том числе за счет трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС — 49,31 млрд. Объем расходов — 59,2 млрд рублей, дефицит бюджета фонда — 27,1 млн рублей.

На 2022 и 2023 гг. прогнозируемый объем доходов составил соответственно 62,81 млрд и 66,15 млрд, объем расходов — 62,81 млрд на 2022 год и 66,15 млрд на 2023-й. Пока будущие бюджеты планируются бездефицитными.

Ранее «Реальное время» сообщало о заключении дополнительных соглашений по реструктуризации долгов по бюджетным кредитам.

