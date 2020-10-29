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Экономика

Госсовет Татарстана принял в первом чтении бюджет ТФОМС с дефицитом в 27 млн рублей

14:44, 29.10.2020 1
Госсовет Татарстана принял в первом чтении бюджет ТФОМС с дефицитом в 27 млн рублей
Фото: Инна Серова

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021-й и последующие два года утвердили сегодня депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении.

Прогнозируемый объем доходов бюджета фонда в 2021 году составил 59,17 млрд рублей, в том числе за счет трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС — 49,31 млрд. Объем расходов — 59,2 млрд рублей, дефицит бюджета фонда — 27,1 млн рублей.

На 2022 и 2023 гг. прогнозируемый объем доходов составил соответственно 62,81 млрд и 66,15 млрд, объем расходов — 62,81 млрд на 2022 год и 66,15 млрд на 2023-й. Пока будущие бюджеты планируются бездефицитными.

Ранее «Реальное время» сообщало о заключении дополнительных соглашений по реструктуризации долгов по бюджетным кредитам.

ЭкономикаБюджетМедицинаВластьОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:59
    Получается в 2021 году люди будут болеть, а лечить их будет нечем? Что значит дефицит бюджета в 27 млн для фонда ОМС во время пандемии?
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