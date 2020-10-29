Бюджет Татарстана — 2021 предлагается утвердить с дефицитом почти в 3 млрд рублей

Фото: Инна Серова

Проект бюджета Республики Татарстан на 2021 год и последующие два года рассмотрели в первом чтении депутаты Госсовета на проходящей сейчас XVI сессии.

Согласно проекту, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Татарстан предлагается утвердить в сумме 268,555 млрд рублей, общий объем расходов — в сумме 271,543 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 2,988 млрд рублей.

На 2022-й и на 2023 год прогнозируемый общий объем доходов бюджета составляет 275,041 млрд рублей и 271,633 млрд рублей соответственно, общий объем расходов — 278,201 млрд рублей и 274,965 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2022 год прогнозируется в сумме 3,160 млрд рублей, на 2023 год в сумме 3,331 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Госсовет одобрил в первом чтении законопроект о межбюджетных трансфертах на ОМС.