Ирек Салихов пополнил бизнес-империю «Ядран-Ойл» челнинским заводом биополимеров

«Ядран-Ойл» взялся за диверсификацию

Как выяснило «Реальное время», нефтяная ГК «Ядран-Ойл» депутата Госсовета Татарстана Ирека Салихова приобрела долю в заводе биополимеров «Биполь» в Набережных Челнах — по заявлению предприятия, это единственный производитель модифицированных крахмалов глубокой переработки в Республике Татарстан. На этой неделе в число совладельцев ООО «Биполь» (юрлицо завода) официально вошло ООО «Ядран Групп» — одна из структур «Ядран-Ойла».

Информацию о сделке подтвердили в пресс-службе «Ядран-Ойла» — там рассказали, что ГК занялась диверсификацией бизнеса с акцентом «на инвестиционных проектах, благодаря которым основаны новые предприятия».

— В планах дальнейшего развития ООО «Биполь» менеджерами разрабатываются возможности для расширения ассортимента высококачественного сырья для пищевой, бумажной и нефтяной промышленности и для освоения нового рынка сбыта. […] Мы разрабатываем инвестиционную финансовую политику в отношении предприятия, открываем новое производство катионного крахмала, — в общих чертах обрисовали в «Яндран-Ойл» планы на завод.

На этой неделе в число совладельцев ООО «Биполь» (юрлицо завода) официально вошло ООО «Ядран Групп» — одна из структур «Ядран-Ойла». Фото zavodbio.ru

Также в ГК добавили, что «Биполь» успешно вошел в госпрограмму России по импортозамещению: например, клей для проклейки крафт-мешков ранее приобретался в Голландии и Германии, теперь на рынке есть и челнинская продукция.

При этом сумму сделки в «Ядран-Ойле» не назвали. Аналогичный запрос к руководству и учредителям завода остался без ответа.

Как развивался челнинский завод биополимеров

Завод был основан в 2015 году — его первой продукцией стал буровой крахмал для нефтяной промышленности. В дальнейшем предприятие расширяло линейку товаров — сейчас в ней 14 наименований, в том числе окисленный крахмал и крахмальные клеи различного назначения.

С расширением линейки резко возросла и выручка завода: если по итогам 2016 года выручка составляла всего 1,5 млн рублей, то уже годом позже — 92,4 млн рублей, в 2018-м — 191,3 млн рублей. 2019 год предприятие завершило с выручкой в 304,9 млн рублей и чистой прибылью в 1,2 млн рублей (в предыдущие годы завод также был прибылен).

До вхождения в капитал «Ядран-Ойла» завод принадлежал челнинским бизнесменам Айзату Шаехову и Айназ Ахметзановой (по 39,47%) и ООО «Мензелинских хлебозавод» (21,05%), которое, в свою очередь, принадлежит трем Бакировым: Ринату, Рашиду и Радику.

В дальнейшем предприятие расширяло линейку товаров — сейчас в ней 14 наименований, в том числе окисленный крахмал и крахмальные клеи различного назначения. Фото zavodbio.ru

Раньше «Биполь» и «Ядран-Ойл» уже виделись — в суде

Впрочем, изучив картотеку Арбитражного суда, «Реальное время» обнаружила определенную связь между «Биполем» и «Ядран-Ойлом», существовавшую задолго до сделки по приобретению доли. В ноябре 2017 года «Биполь» (тогда еще зарегистрированный в Альметьевском районе) инициировал судебное разбирательство с татарстанской компанией «Регион-А» по иску на 327 млн рублей. Эта компания занималась торговлей топливом и имела в 2015—2017 гг. миллиардные обороты, но в 2019 году была обанкрочена по искам банков-кредиторов.

Право требовать суммы, которые превышали на тот момент выручку завода, перешло к «Биполю» по договору цессии от некоего ООО «Эталон-Трейд» (в документах арбитража не указан ИНН этой компании, поэтому однозначно идентифицировать ее сложно — название довольно распространенное). Эта компания авансировала некие поставки нефтепродуктов, которые не проведены — отсюда и долг.

В первой инстанции эту сумму «Биполь успешно взыскал» Однако позже, уже в 2019 году, АО «Солид Банк», один из кредиторов «Регион-А», подал апелляционную жалобу. В ходе рассмотрения выяснилось: указанная компания «Эталон-Трейд» была создана в 2016 году (а обанкротилась в 2018-м) и вскоре после создания заключила спорный договор. При этом средства на ее счета поступали от АО «Ядран-Ойл» и сразу перечислялись в «Регион-А» (причем на сумму аж в 471 млн рублей). В этот же период (с июня по август 2017 года) «Регион-А» перечислял платежи на расчетный счет АО «Ядран-Ойл» по договорам на поставку нефтепродуктов — такой круговорот средств.

ООО «Биполь» многомиллионный долг не взыскало — но если опираться на выводы суда, то ничего на этом и не потеряло. Фото Максима Платонова

Сам «Эталон-Трейд», согласно документам суда, имел признаки «фирмы-однодневки», а договор цессии «фактически не предполагал для ООО «Биполь» предоставлению цеденту встречного исполнения» — то есть долг ему «подарили». Саму же сделку по уступке долга суд счел мнимой и решение первой инстанции полностью отменил. Позже «Биполь» и «Ядран-Ойл» совместно обжаловали это решение в кассационной инстанции, но безуспешно. Таким образом, ООО «Биполь» многомиллионный долг не взыскало — но если опираться на выводы суда, то ничего на этом и не потеряло.

Александр Артемьев