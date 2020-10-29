Казанская феминистка пришла в отдел полиции в образе покойницы в гробу

Фото: предоставлено безынициативной группой «ФемКызлар»

Феминистки движения «ФемКызлар» снова провели провокационную акцию, поднимающую проблему домашнего насилия. На этот раз у отдела полиции встала «покойница» в гробу.

На груди у женщины был плакат «Не доводите до гроба. Домашнее насилие — это преступление». Активистки обратили снимание, что у полиции не много полномочий для помощи жертвам домашнего насилия.

«У российской полиции сегодня не так много полномочий, чтобы помочь жертвам домашнего насилия: у нас нет закона о домашнем насилии, нет охранных ордеров, полиции невозможно просто так проникнуть в квартиру, где кого-то избивают. Однако кое-что сделать можно: отнестись к ситуации серьезно, принять заявление от пострадавшей, отправить ее в кризисный центр, завести дело. У нас же от жертв отмахиваются словами: «Вы потом заявление заберете», «Может, еще помиритесь» и приснопамятное «Будет труп — приедем, опишем». Вот наша покойница и пришла в полицию, когда ее убили», — прокомментировали акцию участницы безынициативной группы «ФемКызлар».



Ранее феминистки из Казани провели акцию, посвященную проблеме травли в интернете.

