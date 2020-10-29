В казанском Кремле считают, что строить планы на Новый год «смешно и недальновидно»

Строить сейчас планы на Новый год, по мнению руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, «смешно и недальновидно».

— Говорить от том, как будем проводить Новый год, слишком рано. Вопрос, который точно не обсуждают в штабе сейчас, — проводить или не проводить корпоративы. Медицинский персонал работает на пределе своих сил. Обсуждать, будут корпоративы или нет, — не вопрос повестки ни штаба, ни руководства республики, — заявила спикер.

posud.ru

Ранее сообщалось, что в ресторанах и праздничных агентствах «слетает» бронирование под новогодние корпоративы.

