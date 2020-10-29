Хуснуллин считает, что резкого роста цен на жилье не произойдет

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выразил мнение, что резкого роста цен на жилье в России не произойдет.

«Все пугают, что цена поднимется, — она не поднимется. Во-первых, она не так сильно поднялась: в некоторых регионах на 5%, где-то на 7-8%, но у нас инфляция около 4%, поэтому здесь ничего страшного нет в этом подъеме. Также мы объективно проанализировали, что цена квартиры в целом по стране росла ниже уровня инфляции», — цитирует Хуснуллина «Интерфакс».

realnoevremya.ru

Хуснуллин считает, что необходимо увеличивать объем нового предложения жилья — это поможет строить жилье дешевле.



Ранее Казань сохранила позиции в пятерке городов-миллионников России, где стоимость недвижимости в новостройках за месяц показала максимальный рост. Так, в столице Татарстана один квадратный метр подорожал на 3,6%, до 101,9 тысячи рублей.

