Путин предложил продлить отсрочку по налогам, введенную из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин предложил продлить отсрочку по налоговым платежам для бизнеса из пострадавших отраслей.

На форуме «Россия зовет!» глава государства отметил, что отсрочка предоставлялась на срок до полугода. Однако некоторые компании все равно не смогли восстановиться. В первую очередь речь идет о сфере общепита и других услуг.

«Предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца», — сказал глава государства.

Также он отметил, что уже принято решение продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год.

Напомним, что, выступая на форуме, Путин также заверил, что полного локдауна в России не будет.