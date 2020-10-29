В Университете Иннополис появится опорный центр в сфере цифровой экономики

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Татарстане при Университете Иннополис создадут опорный центр по подготовке специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Основной целью центра станет «создание консорциума для формирования и последующего внедрения инструментов развития образовательной инфраструктуры в целях подготовки специалистов из разных предметных отраслей, обладающих компетенциями информационных и «сквозных» технологий», — говорится в документе.

В целях расширения опыта планируется создать не менее пяти центров-спутников, занимающихся реализацией обновленных образовательных программ и формированием сети отраслевых партнеров в регионах России.

Фото: Максим Платонов

Программы образования планируется разработать не только в сфере IT, но и по таким специальностям, как инженерия, медицина, педагогика, экономика и другие.

На финансирование центра в текущем году направят более 550 млн рублей. Идея создания центра стала частью федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

В августе директор АО «Почта России» Максим Акимов и ректор Университета Иннополис Александр Тормасов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научно-исследовательских и инновационных проектов. Это позволит студентам вуза проходить стажировки в подразделениях «Почты России», а выпускникам — трудоустраиваться в компанию.

