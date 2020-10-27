Главное о коронавирусе на 27 октября: усиление «антиковидных» мер и основания для обязательной вакцинации

Фото: Илья Репин

В Татарстане не достигли осеннего пика заболеваемости COVID-19

За последние сутки в Татарстане подтвердились 45 новых случаев коронавируса, все контактные. 10 человек госпитализированы, остальные лечатся дома.



Таким образом, на утро 27 октября в республике выявили уже 8 235 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 7 096 человек, в том числе 155 за минувшие сутки. Умерли 107 пациентов.



Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил, что данные на портале стопкоронавирус.рф и статистика, предоставляемая властями Татарстана, различаются лишь из-за скорости передачи и фиксации информации.

Вратарь Адам Рейдеборн, защитник Микаэль Викстранд и нападающие Найджел Доус и Артем Лукоянов хоккейной команды «Ак Барс» вышли с карантина, на который отправились из-за положительных тестов на COVID-19.

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал вторую прививку от коронавируса вакциной Sputnik V, созданной в Центре им. Гамалеи Минздрава РФ.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ заявили, что Татарстан еще не достиг осеннего пика заболеваемости коронавирусом. В ведомстве напомнили, что в мае суточный рекорд заболеваемости COVID-19 составлял 107 случаев.

В Набережных Челнах в больнице №2 врачи 17 дней боролись за жизнь 64-летней пациентки с поражением единственного легкого. В частности, 11 суток женщина провела на ИВЛ. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.



В Роспотребнадзоре по РТ призвали граждан сообщать о лицах, проходящих лечение от COVID-19, но не соблюдающих самоизоляцию. В ведомстве предупредили, что нарушителей самоизоляции будут привлекать к административной ответственности.



В Казани умерла переболевшая коронавирусом хормейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ Венера Гараева.



Россиян обязали носить маски в лифтах и на парковках

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 844 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 547 774 человека, а выздоровевших — до 1 158 940 человек.



Зафиксировано 320 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 26 589 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 58,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 402 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 355,4 тыс. человек.



Роспотребнадзор РФ обязал всех граждан носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Местами массового пребывания людей названы помещения и пространства, где могут находиться одновременно более 50 человек. Также с 23.00 до 06.00 запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа общепита.

Фото: Илья Репин

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса. Мораторий был введен с конца марта из-за пандемии коронавируса.

Для профилактики заражения коронавирусом можно использовать такие препараты как умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-). После контакта с зараженными следует использовать гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон альфа вместе с умифеновиром — такие рекомендации дал Минздрав РФ.

В Госдуме предложили бесплатно обеспечивать лекарствами граждан, проходящих лечение от коронавируса дома.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заразившийся коронавирусом, госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное, но он нуждается в круглосуточном наблюдении врачами.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что люди, которые не верят в существование коронавируса, это «дебилы в клиническом плане либо провокаторы».

В Госдуме рассказали, что основанием для обязательной вакцинации от COVID-19 станет лишь угроза для жизни большого количества граждан. Ее, по словам депутатов, на данный момент не наблюдается.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на следующей неделе в гражданском обороте увеличится количество вакцины «Спутник V». В месяц будет выпускаться примерно 5 млн доз. По его словам, 85% испытателей перенесли вакцинацию без побочных эффектов.

Фото: Сергей Михеев / rg.ru

В Роспотребнадзоре России объяснили, что причинами недостоверного результата теста на COVID-19 могут быть недостаточность вируса в биоматериале, поздняя стадия заболевания и человеческий фактор.

В Забайкальском крае задержали мужчину, укравшего в больнице Читы 13-метровую медную трубу, по которой подавали кислород для 150 пациентов с коронавирусом.

Вирус COVID-19 остается стабильным

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 43 514 678 человек, 1 159 178 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 704 524). На второй строчке — Индия (7 946 429), на третьей — Бразилия (5 409 854). Россия на четвертом месте (1 520 800), на пятом — Франция (1 209 651).



Больше всего смертей зафиксировано в США (225 735). За ними следуют Бразилия (157 397), Индия (119 502), Мексика (89 171) и Великобритания (45 088).



Профессор всемирного здравоохранения и здоровья мигрантов из Университета Южной Дании Мортен Содеманн считает, что коронавирус может стать эндемичным. Это, по его словам, осложнит глобальные усилия по борьбе с бедностью и улучшению здравоохранения.



Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что не зафиксировано опасных мутаций коронавируса и нет оснований опасаться, что он стал смертоноснее.

В Германии из-за роста заболеваемости COVID-19 планируется ввести «облегченный карантин». Предположительно, закроются заведения общепита, отменят массовые мероприятия и ограничат работу магазинов.

Фото: Deutsche Welle / 112.ua

В Словении из-за распространения коронавируса гражданам запретили покидать пределы своего города. Исключительными основаниями объявлены работа, уход за престарелыми членами семьи и медицинские основания.

Перу планирует открыть границы для туристов из Северной и Центральной Америки с 1 ноября. При себе туристам необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса. Прибывшие должны соблюсти двухнедельный карантин и подтвердить, что у них нет симптомов COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковые СМИ в преддверии выборов умалчивают о прогрессе странны в борьбе с коронавирусом. По его мнению, это нарушение избирательного законодательства.

Американские ученые спрогнозировали новые вспышки коронавируса зимой. Они объяснили это благоприятной погодой для распространения вируса и отсутствием хорошей вентиляции в помещениях.

Татьяна Демина