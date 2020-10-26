Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал вторую прививку вакциной Sputnik V от коронавируса

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал вторую прививку от коронавируса вакциной Sputnik V. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Вакцина Sputnik V, созданная в Институте им. Гамалеи Минздрава России, — двухвекторная.

«То есть ген Ковид-19 в организм человека «несут» в процессе прививок два разных аденовируса. Сегодня я получил второй аденовирус. По мнению врачей, он более агрессивный», — пояснил политик.

Последствия в первые дни могут быть более ощутимыми, чем после первой прививки.

Олег Морозов сделал первую прививку от коронавируса 6 октября.

