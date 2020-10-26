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Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал вторую прививку вакциной Sputnik V от коронавируса

18:03, 26.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 3
Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал вторую прививку вакциной Sputnik V от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал вторую прививку от коронавируса вакциной Sputnik V. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Вакцина Sputnik V, созданная в Институте им. Гамалеи Минздрава России, — двухвекторная.

«То есть ген Ковид-19 в организм человека «несут» в процессе прививок два разных аденовируса. Сегодня я получил второй аденовирус. По мнению врачей, он более агрессивный», — пояснил политик.

Последствия в первые дни могут быть более ощутимыми, чем после первой прививки.

Олег Морозов сделал первую прививку от коронавируса 6 октября.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:15
    А чем он ещё отличился? Где его работа в госдуме?
    Кроме прививок больше ничем не занят видимо
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  • Анонимно 18:47
    Сделайте ему, пож-та, все прививки мира. в одно место.
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  • Анонимно 19:04
    теперь работать может только языком.
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