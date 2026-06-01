Названа стоимость поездки в Казань для двух туристов

В плане расценок на поездки столица Татарстана находится в среднем ценовом сегменте внутреннего туризма

Поездка в Казань для двух туристов обойдется в среднем в 88 тыс. рублей, учитывая перелет. Об этом сообщила Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) на основе данных крупных туроператоров.

Отмечается, что в плане расценок на поездки столица Татарстана находится в среднем ценовом сегменте внутреннего туризма. Их стоимость сопоставима с поездками в Москву, где цена составляет около 64 тыс. рублей, и значительно ниже, чем на популярных южных курортах в Краснодарском крае (примерно 180 тыс. рублей) и Крыму (117—150 тыс. рублей).

Также в АТОР отмечают, что летом 2026 года наблюдается замедление спроса на внутренний туризм, туристы все чаще принимают решения о поездках ближе к дате выезда.

Никита Егоров