Рейдеборн, Викстранд, Лукоянов и Доус вернулись к тренировкам «Ак Барса»
Несколько хоккеистов «Ак Барса» вышли с карантина и присоединились к тренировкам в общей группе.
Вместе с командой к игре с «Нефтехимиком» готовятся вратарь Адам Рейдеборн, защитник Микаэль Викстранд и нападающие Найджел Доус и Артем Лукоянов. Ранее все четверо пропустили целый ряд матчей казанской команды из-за положительных результатов на коронавирус.
Встреча с «Нефтехимиком» состоится 27 октября в Казани. Начало матча — в 19.00 по мск.
Напомним, ранее «Ак Барс» в гостях крупно уступил хабаровскому «Амуру» (1:7) и победил в Казахстане «Барыс» (3:1).СпортХоккей
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