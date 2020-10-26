Рейдеборн, Викстранд, Лукоянов и Доус вернулись к тренировкам «Ак Барса»

Несколько хоккеистов «Ак Барса» вышли с карантина и присоединились к тренировкам в общей группе.

Вместе с командой к игре с «Нефтехимиком» готовятся вратарь Адам Рейдеборн, защитник Микаэль Викстранд и нападающие Найджел Доус и Артем Лукоянов. Ранее все четверо пропустили целый ряд матчей казанской команды из-за положительных результатов на коронавирус.

Адам Рейдеборн. Фото: ak-bars.ru

Встреча с «Нефтехимиком» состоится 27 октября в Казани. Начало матча — в 19.00 по мск.

Напомним, ранее «Ак Барс» в гостях крупно уступил хабаровскому «Амуру» (1:7) и победил в Казахстане «Барыс» (3:1).